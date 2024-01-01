500 Pakistan rupisinden Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile PKR → AOA çevirin

1,000₨ PKR = 3,310Kz AOA

09:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → AOA çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AOA
1 PKR → AOASon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,33543,4577
Düşük3,29303,2307
Ortalama3,30533,3267
Değişim0.20%2.46%
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1 PKR → AOA istatistikleri

PKR → AOA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,3354, en düşük 3,2930 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,3053 oldu. PKR → AOA kurundaki değişiklik 0.20 değerindeydi.

PKR → AOA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,4577, en düşük 3,2307 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,3267 oldu. PKR → AOA kurundaki değişiklik 2.46 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - AOA tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,3990,7923,6731,413,75434,502
1 EUR1,055189,0110,8363,8741,4873,95936,387
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,196106,49914,6351,7794,73643,536

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Angola Kvanzası
1 PKR3,31012 AOA
5 PKR16,55060 AOA
10 PKR33,10120 AOA
20 PKR66,20240 AOA
50 PKR165,50600 AOA
100 PKR331,01200 AOA
250 PKR827,53000 AOA
500 PKR1.655,06000 AOA
1000 PKR3.310,12000 AOA
2000 PKR6.620,24000 AOA
5000 PKR16.550,60000 AOA
10000 PKR33.101,20000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Pakistan Rupisi
1 AOA0,30210 PKR
5 AOA1,51052 PKR
10 AOA3,02104 PKR
20 AOA6,04208 PKR
50 AOA15,10520 PKR
100 AOA30,21040 PKR
250 AOA75,52600 PKR
500 AOA151,05200 PKR
1000 AOA302,10400 PKR
2000 AOA604,20800 PKR
5000 AOA1.510,52000 PKR
10000 AOA3.021,04000 PKR