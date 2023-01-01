1 Angola kvanzasından Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile AOA → PKR çevirin

1 aoa
0.35 pkr

1.00000 AOA = 0.34724 PKR

15:9 UTC'deki reel piyasa kuru
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AOA → PKR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AOA → 0 PKR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.056687.85521.425411.646440.968218.5899
1GBP1.1549311.2203101.4671.646251.901521.1182121.4701
1USD0.94640.819471183.1491.349051.558240.916317.5941
1INR0.01138240.009855450.012026610.01622450.01874030.011020.211597

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Angola kvanzasından Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Angola kvanzası

AOA → USD

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AOA → CAD

AOA → AUD

AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

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Çevrim kurları Angola Kvanzası / Pakistan Rupisi
1 AOA0.34724 PKR
5 AOA1.73618 PKR
10 AOA3.47235 PKR
20 AOA6.94470 PKR
50 AOA17.36175 PKR
100 AOA34.72350 PKR
250 AOA86.80875 PKR
500 AOA173.61750 PKR
1000 AOA347.23500 PKR
2000 AOA694.47000 PKR
5000 AOA1736.17500 PKR
10000 AOA3472.35000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Angola Kvanzası
1 PKR2.87990 AOA
5 PKR14.39950 AOA
10 PKR28.79900 AOA
20 PKR57.59800 AOA
50 PKR143.99500 AOA
100 PKR287.99000 AOA
250 PKR719.97500 AOA
500 PKR1439.95000 AOA
1000 PKR2879.90000 AOA
2000 PKR5759.80000 AOA
5000 PKR14399.50000 AOA
10000 PKR28799.00000 AOA