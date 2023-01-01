كوانزا أنغولي إلى ريال قطري

تحويل AOA إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
٤٫٣٨ qar

1.00000 AOA = 0.00438 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 3:19 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

AOA إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 QAR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.0630588.39581.434691.658680.9570518.2128
1GBP1.1584111.2315102.4031.662031.921521.1086621.0988
1USD0.94070.812018183.1531.34961.560310.9002517.1326
1INR0.01131280.009765350.01202610.01623030.01876430.01082640.206037

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

AOA إلى USD

AOA إلى EUR

AOA إلى CAD

AOA إلى AUD

AOA إلى SGD

AOA إلى ZAR

AOA إلى INR

AOA إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Angolan Kwanza / الريال القطري
1 AOA0.00438 QAR
5 AOA0.02192 QAR
10 AOA0.04383 QAR
20 AOA0.08766 QAR
50 AOA0.21916 QAR
100 AOA0.43832 QAR
250 AOA1.09580 QAR
500 AOA2.19159 QAR
1000 AOA4.38319 QAR
2000 AOA8.76638 QAR
5000 AOA21.91595 QAR
10000 AOA43.83190 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / Angolan Kwanza
1 QAR228.14500 AOA
5 QAR1140.72500 AOA
10 QAR2281.45000 AOA
20 QAR4562.90000 AOA
50 QAR11407.25000 AOA
100 QAR22814.50000 AOA
250 QAR57036.25000 AOA
500 QAR114072.50000 AOA
1000 QAR228145.00000 AOA
2000 QAR456290.00000 AOA
5000 QAR1140725.00000 AOA
10000 QAR2281450.00000 AOA