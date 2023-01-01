ألف كوانزا أنغولي إلى ريال قطري

تحويل AOA إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
٤٫٣٢ qar

1.00000 AOA = 0.00432 QAR

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10.92911.35841.520451.3421519.000783.4320.796908
1 EUR1.076311.462051.636461.4445620.450589.79790.8578
1 CAD0.736160.68397311.119290.98803713.987661.41930.586652
1 AUD0.65770.6110750.8934210.88273212.496854.87320.524126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanzas

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / الريال القطري
1 AOA0.00432 QAR
5 AOA0.02159 QAR
10 AOA0.04318 QAR
20 AOA0.08637 QAR
50 AOA0.21592 QAR
100 AOA0.43184 QAR
250 AOA1.07959 QAR
500 AOA2.15918 QAR
1000 AOA4.31835 QAR
2000 AOA8.63670 QAR
5000 AOA21.59175 QAR
10000 AOA43.18350 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / Angolan Kwanza
1 QAR231.57000 AOA
5 QAR1157.85000 AOA
10 QAR2315.70000 AOA
20 QAR4631.40000 AOA
50 QAR11578.50000 AOA
100 QAR23157.00000 AOA
250 QAR57892.50000 AOA
500 QAR115785.00000 AOA
1000 QAR231570.00000 AOA
2000 QAR463140.00000 AOA
5000 QAR1157850.00000 AOA
10000 QAR2315700.00000 AOA