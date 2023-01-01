ألف ريال قطري إلى كوانزا أنغولي
تحويل QAR إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي
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حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ريال قطري إلى كوانزا أنغولي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Qatari rials
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الريال القطري / Angolan Kwanza
|1 QAR
|229.43100 AOA
|5 QAR
|1147.15500 AOA
|10 QAR
|2294.31000 AOA
|20 QAR
|4588.62000 AOA
|50 QAR
|11471.55000 AOA
|100 QAR
|22943.10000 AOA
|250 QAR
|57357.75000 AOA
|500 QAR
|114715.50000 AOA
|1000 QAR
|229431.00000 AOA
|2000 QAR
|458862.00000 AOA
|5000 QAR
|1147155.00000 AOA
|10000 QAR
|2294310.00000 AOA