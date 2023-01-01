500 ريال قطري إلى كوانزا أنغولي

تحويل QAR إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ qar
١١٤٬٧١٥٫٥٠ aoa

1.00000 QAR = 229.43100 AOA

Mid-market exchange rate at 10:18
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86621.07589.45131.466141.651690.963918.769
1GBP1.1544711.241103.2641.692541.906741.1127921.6672
1USD0.930250.805802183.21051.363851.536450.8966517.4595
1INR0.01117930.00968390.012017710.01639040.01846460.01077570.209823

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

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QAR إلى PKR

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QAR إلى EUR

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QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل الريال القطري / Angolan Kwanza
1 QAR229.43100 AOA
5 QAR1147.15500 AOA
10 QAR2294.31000 AOA
20 QAR4588.62000 AOA
50 QAR11471.55000 AOA
100 QAR22943.10000 AOA
250 QAR57357.75000 AOA
500 QAR114715.50000 AOA
1000 QAR229431.00000 AOA
2000 QAR458862.00000 AOA
5000 QAR1147155.00000 AOA
10000 QAR2294310.00000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / الريال القطري
1 AOA0.00436 QAR
5 AOA0.02179 QAR
10 AOA0.04359 QAR
20 AOA0.08717 QAR
50 AOA0.21793 QAR
100 AOA0.43586 QAR
250 AOA1.08965 QAR
500 AOA2.17930 QAR
1000 AOA4.35860 QAR
2000 AOA8.71720 QAR
5000 AOA21.79300 QAR
10000 AOA43.58600 QAR