كوانزا أنغولي إلى دولار فيجي

تحويل AOA إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
٢٫٧٣ fjd

1.00000 AOA = 0.00273 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 3:13 UTC
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AOA إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.06388.39161.434411.658220.9570518.2124
1GBP1.1586111.23155102.4071.661851.921141.1088521.1001
1USD0.940750.811985183.1531.34941.559940.9003517.133
1INR0.01131330.009764950.01202610.01622790.01875990.01082760.206042

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / دولار فيجي
1 AOA0.00273 FJD
5 AOA0.01365 FJD
10 AOA0.02730 FJD
20 AOA0.05461 FJD
50 AOA0.13652 FJD
100 AOA0.27304 FJD
250 AOA0.68260 FJD
500 AOA1.36520 FJD
1000 AOA2.73040 FJD
2000 AOA5.46080 FJD
5000 AOA13.65200 FJD
10000 AOA27.30400 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / Angolan Kwanza
1 FJD366.24600 AOA
5 FJD1831.23000 AOA
10 FJD3662.46000 AOA
20 FJD7324.92000 AOA
50 FJD18312.30000 AOA
100 FJD36624.60000 AOA
250 FJD91561.50000 AOA
500 FJD183123.00000 AOA
1000 FJD366246.00000 AOA
2000 FJD732492.00000 AOA
5000 FJD1831230.00000 AOA
10000 FJD3662460.00000 AOA