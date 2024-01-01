Angola kvanzasından Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile AOA → FJD çevirin

1.000 aoa
2,70 fjd

1,000 AOA = 0,002695 FJD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10,941,3771,5471,36218,86283,6090,803
1 EUR1,06411,4661,6471,44920,07188,9690,855
1 CAD0,7260,68211,1230,98813,69460,7030,583
1 AUD0,6460,6070,8910,8812,1954,0330,519

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Angola kvanzasından Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Angola kvanzası için en iyi döviz çiftleri

AOA → USD

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AOA → AUD

AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Fiji Doları
1 AOA0,00270 FJD
5 AOA0,01348 FJD
10 AOA0,02695 FJD
20 AOA0,05391 FJD
50 AOA0,13477 FJD
100 AOA0,26955 FJD
250 AOA0,67387 FJD
500 AOA1,34775 FJD
1000 AOA2,69549 FJD
2000 AOA5,39098 FJD
5000 AOA13,47745 FJD
10000 AOA26,95490 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Angola Kvanzası
1 FJD370,99000 AOA
5 FJD1.854,95000 AOA
10 FJD3.709,90000 AOA
20 FJD7.419,80000 AOA
50 FJD18.549,50000 AOA
100 FJD37.099,00000 AOA
250 FJD92.747,50000 AOA
500 FJD185.495,00000 AOA
1000 FJD370.990,00000 AOA
2000 FJD741.980,00000 AOA
5000 FJD1.854.950,00000 AOA
10000 FJD3.709.900,00000 AOA