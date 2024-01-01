5 Fiji dolarından Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile FJD → AOA çevirin

1,000FJ$ FJD = 404,1Kz AOA

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → AOA çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AOA
1 FJD → AOASon 30 günSon 90 gün
Yüksek411,4110438,2290
Düşük401,2950401,2950
Ortalama405,9190413,9333
Değişim-1.78%0.59%
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1 FJD → AOA istatistikleri

FJD → AOA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 411,4110, en düşük 401,2950 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 405,9190 oldu. FJD → AOA kurundaki değişiklik -1.78 değerindeydi.

FJD → AOA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 438,2290, en düşük 401,2950 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 413,9333 oldu. FJD → AOA kurundaki değişiklik 0.59 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - AOA tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Angola Kvanzası
1 FJD404,09700 AOA
5 FJD2.020,48500 AOA
10 FJD4.040,97000 AOA
20 FJD8.081,94000 AOA
50 FJD20.204,85000 AOA
100 FJD40.409,70000 AOA
250 FJD101.024,25000 AOA
500 FJD202.048,50000 AOA
1000 FJD404.097,00000 AOA
2000 FJD808.194,00000 AOA
5000 FJD2.020.485,00000 AOA
10000 FJD4.040.970,00000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Fiji Doları
1 AOA0,00247 FJD
5 AOA0,01237 FJD
10 AOA0,02475 FJD
20 AOA0,04949 FJD
50 AOA0,12373 FJD
100 AOA0,24747 FJD
250 AOA0,61867 FJD
500 AOA1,23733 FJD
1000 AOA2,47466 FJD
2000 AOA4,94932 FJD
5000 AOA12,37330 FJD
10000 AOA24,74660 FJD