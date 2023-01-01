5 كوانزا أنغولي إلى دولار فيجي

تحويل AOA إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

٥ aoa
٠٫٠١ fjd

1.00000 AOA = 0.00265 FJD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / دولار فيجي
1 AOA0.00265 FJD
5 AOA0.01325 FJD
10 AOA0.02650 FJD
20 AOA0.05300 FJD
50 AOA0.13251 FJD
100 AOA0.26502 FJD
250 AOA0.66255 FJD
500 AOA1.32510 FJD
1000 AOA2.65020 FJD
2000 AOA5.30040 FJD
5000 AOA13.25100 FJD
10000 AOA26.50200 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / Angolan Kwanza
1 FJD377.33000 AOA
5 FJD1886.65000 AOA
10 FJD3773.30000 AOA
20 FJD7546.60000 AOA
50 FJD18866.50000 AOA
100 FJD37733.00000 AOA
250 FJD94332.50000 AOA
500 FJD188665.00000 AOA
1000 FJD377330.00000 AOA
2000 FJD754660.00000 AOA
5000 FJD1886650.00000 AOA
10000 FJD3773300.00000 AOA