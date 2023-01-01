كوانزا أنغولي إلى جنيه سانت هيليني

تحويل AOA إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
٠٫٩٧ shp

1.00000 AOA = 0.00097 SHP

متوسط سعر صرف السوق عند 3:21 UTC
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AOA إلى SHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 SHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063188.38511.434651.658890.957118.2139
1GBP1.1583511.2315102.3861.661911.921671.1086521.099
1USD0.940650.812018183.1391.34951.560430.900317.1328
1INR0.01131410.009766990.01202810.01623190.01876890.01082890.206074

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / جنيه سانت هيلانة
1 AOA0.00097 SHP
5 AOA0.00486 SHP
10 AOA0.00971 SHP
20 AOA0.01943 SHP
50 AOA0.04856 SHP
100 AOA0.09713 SHP
250 AOA0.24282 SHP
500 AOA0.48564 SHP
1000 AOA0.97128 SHP
2000 AOA1.94256 SHP
5000 AOA4.85641 SHP
10000 AOA9.71281 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / Angolan Kwanza
1 SHP1029.57000 AOA
5 SHP5147.85000 AOA
10 SHP10295.70000 AOA
20 SHP20591.40000 AOA
50 SHP51478.50000 AOA
100 SHP102957.00000 AOA
250 SHP257392.50000 AOA
500 SHP514785.00000 AOA
1000 SHP1029570.00000 AOA
2000 SHP2059140.00000 AOA
5000 SHP5147850.00000 AOA
10000 SHP10295700.00000 AOA