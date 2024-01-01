Angola kvanzasından Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile AOA → SHP çevirin

1.000 aoa
0,95 shp

1,000 AOA = 0,0009546 SHP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Angola kvanzasından Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Angola kvanzası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Saint Helena Poundu
1 AOA0,00095 SHP
5 AOA0,00477 SHP
10 AOA0,00955 SHP
20 AOA0,01909 SHP
50 AOA0,04773 SHP
100 AOA0,09546 SHP
250 AOA0,23864 SHP
500 AOA0,47729 SHP
1000 AOA0,95457 SHP
2000 AOA1,90914 SHP
5000 AOA4,77286 SHP
10000 AOA9,54572 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Angola Kvanzası
1 SHP1.047,59000 AOA
5 SHP5.237,95000 AOA
10 SHP10.475,90000 AOA
20 SHP20.951,80000 AOA
50 SHP52.379,50000 AOA
100 SHP104.759,00000 AOA
250 SHP261.897,50000 AOA
500 SHP523.795,00000 AOA
1000 SHP1.047.590,00000 AOA
2000 SHP2.095.180,00000 AOA
5000 SHP5.237.950,00000 AOA
10000 SHP10.475.900,00000 AOA