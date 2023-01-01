5 Angola kvanzasından Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile AOA → SHP çevirin

5 aoa
0,00 shp

1.00000 AOA = 0.00098 SHP

15:20 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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AOA → SHP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AOA → 0 SHP
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86561.056287.82361.425551.6480.9682518.597
1GBP1.1552711.2202101.461.64691.903891.1185921.4847
1USD0.94680.819538183.15051.34971.560310.9167517.6075
1INR0.01138650.009856080.012026410.0162320.01876480.01102520.211755

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Angola kvanzasından Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Angola kvanzası

AOA → USD

AOA → EUR

AOA → CAD

AOA → AUD

AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

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Çevrim kurları Angola Kvanzası / Saint Helena Poundu
1 AOA0.00098 SHP
5 AOA0.00490 SHP
10 AOA0.00981 SHP
20 AOA0.01961 SHP
50 AOA0.04902 SHP
100 AOA0.09805 SHP
250 AOA0.24513 SHP
500 AOA0.49025 SHP
1000 AOA0.98050 SHP
2000 AOA1.96100 SHP
5000 AOA4.90250 SHP
10000 AOA9.80500 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Angola Kvanzası
1 SHP1019.89000 AOA
5 SHP5099.45000 AOA
10 SHP10198.90000 AOA
20 SHP20397.80000 AOA
50 SHP50994.50000 AOA
100 SHP101989.00000 AOA
250 SHP254972.50000 AOA
500 SHP509945.00000 AOA
1000 SHP1019890.00000 AOA
2000 SHP2039780.00000 AOA
5000 SHP5099450.00000 AOA
10000 SHP10198900.00000 AOA