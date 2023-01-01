كوانزا أنغولي إلى دينار أردني

تحويل AOA إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
٠٫٨٥٣ jod

1.00000 AOA = 0.00085 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 3:15 UTC
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AOA إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.0631588.39671.434671.658710.9571518.2146
1GBP1.1583511.23155102.3981.661921.921441.1087121.0998
1USD0.94060.811985183.1461.349451.560180.900317.1327
1INR0.01131260.009765770.01202710.01622990.01876440.01082790.206056

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / الدينار الأردني
1 AOA0.00085 JOD
5 AOA0.00426 JOD
10 AOA0.00853 JOD
20 AOA0.01705 JOD
50 AOA0.04263 JOD
100 AOA0.08526 JOD
250 AOA0.21314 JOD
500 AOA0.42629 JOD
1000 AOA0.85257 JOD
2000 AOA1.70515 JOD
5000 AOA4.26286 JOD
10000 AOA8.52573 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / Angolan Kwanza
1 JOD1172.92000 AOA
5 JOD5864.60000 AOA
10 JOD11729.20000 AOA
20 JOD23458.40000 AOA
50 JOD58646.00000 AOA
100 JOD117292.00000 AOA
250 JOD293230.00000 AOA
500 JOD586460.00000 AOA
1000 JOD1172920.00000 AOA
2000 JOD2345840.00000 AOA
5000 JOD5864600.00000 AOA
10000 JOD11729200.00000 AOA