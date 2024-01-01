Angola kvanzasından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile AOA → JOD çevirin

1.000 aoa
0,843 jod

1,000 AOA = 0,0008425 JOD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Angola kvanzasından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Angola kvanzası için en iyi döviz çiftleri

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AOA → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Ürdün Dinarı
1 AOA0,00084 JOD
5 AOA0,00421 JOD
10 AOA0,00843 JOD
20 AOA0,01685 JOD
50 AOA0,04213 JOD
100 AOA0,08425 JOD
250 AOA0,21064 JOD
500 AOA0,42127 JOD
1000 AOA0,84255 JOD
2000 AOA1,68509 JOD
5000 AOA4,21273 JOD
10000 AOA8,42546 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Angola Kvanzası
1 JOD1.186,88000 AOA
5 JOD5.934,40000 AOA
10 JOD11.868,80000 AOA
20 JOD23.737,60000 AOA
50 JOD59.344,00000 AOA
100 JOD118.688,00000 AOA
250 JOD296.720,00000 AOA
500 JOD593.440,00000 AOA
1000 JOD1.186.880,00000 AOA
2000 JOD2.373.760,00000 AOA
5000 JOD5.934.400,00000 AOA
10000 JOD11.868.800,00000 AOA