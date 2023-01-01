20 Angola kvanzasından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile AOA → JOD çevirin

20 aoa
0.017 jod

1.00000 AOA = 0.00085 JOD

14:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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AOA → JOD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AOA → 0 JOD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.056187.80291.425371.64630.967418.6111
1GBP1.1551311.22101.4291.646571.901791.1174821.4995
1USD0.94690.819672183.13881.349651.558850.91617.6225
1INR0.01138910.009859080.012028110.01623370.01874990.01101770.211965

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Angola kvanzasından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Angola kvanzası

AOA → USD

AOA → EUR

AOA → CAD

AOA → AUD

AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

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Çevrim kurları Angola Kvanzası / Ürdün Dinarı
1 AOA0.00085 JOD
5 AOA0.00425 JOD
10 AOA0.00851 JOD
20 AOA0.01701 JOD
50 AOA0.04253 JOD
100 AOA0.08505 JOD
250 AOA0.21263 JOD
500 AOA0.42526 JOD
1000 AOA0.85052 JOD
2000 AOA1.70105 JOD
5000 AOA4.25262 JOD
10000 AOA8.50524 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Angola Kvanzası
1 JOD1175.75000 AOA
5 JOD5878.75000 AOA
10 JOD11757.50000 AOA
20 JOD23515.00000 AOA
50 JOD58787.50000 AOA
100 JOD117575.00000 AOA
250 JOD293937.50000 AOA
500 JOD587875.00000 AOA
1000 JOD1175750.00000 AOA
2000 JOD2351500.00000 AOA
5000 JOD5878750.00000 AOA
10000 JOD11757500.00000 AOA