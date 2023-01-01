كوانزا أنغولي إلى يوان صيني

تحويل AOA إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

1000 aoa
8.78 cny

1.00000 AOA = 0.00878 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 3:12 UTC
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AOA إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063188.40211.434491.658110.957118.2133
1GBP1.1584811.23155102.411.661791.920851.1087821.0993
1USD0.940650.811985183.1551.349351.55970.900317.1323
1INR0.0113120.009764720.012025710.01622690.01875650.01082680.206029

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / Chinese Yuan RMB
1 AOA0.00878 CNY
5 AOA0.04389 CNY
10 AOA0.08779 CNY
20 AOA0.17558 CNY
50 AOA0.43895 CNY
100 AOA0.87789 CNY
250 AOA2.19474 CNY
500 AOA4.38947 CNY
1000 AOA8.77894 CNY
2000 AOA17.55788 CNY
5000 AOA43.89470 CNY
10000 AOA87.78940 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Angolan Kwanza
1 CNY113.90900 AOA
5 CNY569.54500 AOA
10 CNY1139.09000 AOA
20 CNY2278.18000 AOA
50 CNY5695.45000 AOA
100 CNY11390.90000 AOA
250 CNY28477.25000 AOA
500 CNY56954.50000 AOA
1000 CNY113909.00000 AOA
2000 CNY227818.00000 AOA
5000 CNY569545.00000 AOA
10000 CNY1139090.00000 AOA