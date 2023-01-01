كوانزا أنغولي إلى فلورن أروبي

تحويل AOA إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
٢٫١٨ awg

1.00000 AOA = 0.00218 AWG

متوسط سعر صرف السوق عند 3:9 UTC
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AOA إلى AWG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 AWG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.063188.44351.434711.658240.9572518.2164
1GBP1.1584111.23145102.4491.66191.920841.1088921.1011
1USD0.940650.812051183.1941.349551.559820.9004517.1352
1INR0.01130660.009760930.012020110.01622170.01874920.01082350.205967

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / Aruban Florin
1 AOA0.00218 AWG
5 AOA0.01088 AWG
10 AOA0.02176 AWG
20 AOA0.04353 AWG
50 AOA0.10882 AWG
100 AOA0.21764 AWG
250 AOA0.54411 AWG
500 AOA1.08821 AWG
1000 AOA2.17643 AWG
2000 AOA4.35286 AWG
5000 AOA10.88215 AWG
10000 AOA21.76430 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / Angolan Kwanza
1 AWG459.46900 AOA
5 AWG2297.34500 AOA
10 AWG4594.69000 AOA
20 AWG9189.38000 AOA
50 AWG22973.45000 AOA
100 AWG45946.90000 AOA
250 AWG114867.25000 AOA
500 AWG229734.50000 AOA
1000 AWG459469.00000 AOA
2000 AWG918938.00000 AOA
5000 AWG2297345.00000 AOA
10000 AWG4594690.00000 AOA