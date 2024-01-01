Angola kvanzasından Aruba florinine

Reel döviz kuru ile AOA → AWG çevirin

1.000 aoa
2,13 awg

1,000 AOA = 0,002127 AWG

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10,941,3771,5471,36218,86283,6090,803
1 EUR1,06411,4661,6471,44920,07188,9690,855
1 CAD0,7260,68211,1230,98813,69460,7030,583
1 AUD0,6460,6070,8910,8812,1954,0330,519

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Angola kvanzasından Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Angola kvanzası için en iyi döviz çiftleri

AOA → USD

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AOA → CAD

AOA → AUD

AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Aruba Florini
1 AOA0,00213 AWG
5 AOA0,01064 AWG
10 AOA0,02127 AWG
20 AOA0,04255 AWG
50 AOA0,10637 AWG
100 AOA0,21273 AWG
250 AOA0,53183 AWG
500 AOA1,06366 AWG
1000 AOA2,12731 AWG
2000 AOA4,25462 AWG
5000 AOA10,63655 AWG
10000 AOA21,27310 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Angola Kvanzası
1 AWG470,07700 AOA
5 AWG2.350,38500 AOA
10 AWG4.700,77000 AOA
20 AWG9.401,54000 AOA
50 AWG23.503,85000 AOA
100 AWG47.007,70000 AOA
250 AWG117.519,25000 AOA
500 AWG235.038,50000 AOA
1000 AWG470.077,00000 AOA
2000 AWG940.154,00000 AOA
5000 AWG2.350.385,00000 AOA
10000 AWG4.700.770,00000 AOA