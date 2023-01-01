كوانزا أنغولي إلى ليو روماني

تحويل AOA إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1000 aoa
5.62 ron

1.00000 AOA = 0.00562 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 3:19 UTC
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AOA إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.0630588.39581.434691.658680.9570518.2128
1GBP1.1584111.2315102.4031.662031.921521.1086621.0988
1USD0.94070.812018183.1531.34961.560310.9002517.1326
1INR0.01131280.009765350.01202610.01623030.01876430.01082640.206037

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / Romanian Leu
1 AOA0.00562 RON
5 AOA0.02810 RON
10 AOA0.05620 RON
20 AOA0.11240 RON
50 AOA0.28100 RON
100 AOA0.56200 RON
250 AOA1.40499 RON
500 AOA2.80999 RON
1000 AOA5.61997 RON
2000 AOA11.23994 RON
5000 AOA28.09985 RON
10000 AOA56.19970 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Angolan Kwanza
1 RON177.93700 AOA
5 RON889.68500 AOA
10 RON1779.37000 AOA
20 RON3558.74000 AOA
50 RON8896.85000 AOA
100 RON17793.70000 AOA
250 RON44484.25000 AOA
500 RON88968.50000 AOA
1000 RON177937.00000 AOA
2000 RON355874.00000 AOA
5000 RON889685.00000 AOA
10000 RON1779370.00000 AOA