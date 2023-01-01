20 كوانزا أنغولي إلى ليو روماني

تحويل AOA إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

20 aoa
0.11 ron

1.00000 AOA = 0.00547 RON

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10.92911.35841.520451.3421519.000783.4320.796908
1 EUR1.076311.462051.636461.4445620.450589.79790.8578
1 CAD0.736160.68397311.119290.98803713.987661.41930.586652
1 AUD0.65770.6110750.8934210.88273212.496854.87320.524126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / Romanian Leu
1 AOA0.00547 RON
5 AOA0.02734 RON
10 AOA0.05467 RON
20 AOA0.10934 RON
50 AOA0.27335 RON
100 AOA0.54670 RON
250 AOA1.36676 RON
500 AOA2.73351 RON
1000 AOA5.46702 RON
2000 AOA10.93404 RON
5000 AOA27.33510 RON
10000 AOA54.67020 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Angolan Kwanza
1 RON182.91500 AOA
5 RON914.57500 AOA
10 RON1829.15000 AOA
20 RON3658.30000 AOA
50 RON9145.75000 AOA
100 RON18291.50000 AOA
250 RON45728.75000 AOA
500 RON91457.50000 AOA
1000 RON182915.00000 AOA
2000 RON365830.00000 AOA
5000 RON914575.00000 AOA
10000 RON1829150.00000 AOA