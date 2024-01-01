Angola kvanzasından Rumen leyine

Reel döviz kuru ile AOA → RON çevirin

1.000 aoa
5,55 ron

1,000 AOA = 0,005554 RON

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Angola kvanzasından Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Angola kvanzası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Rumen Leyi
1 AOA0,00555 RON
5 AOA0,02777 RON
10 AOA0,05554 RON
20 AOA0,11108 RON
50 AOA0,27769 RON
100 AOA0,55538 RON
250 AOA1,38844 RON
500 AOA2,77689 RON
1000 AOA5,55377 RON
2000 AOA11,10754 RON
5000 AOA27,76885 RON
10000 AOA55,53770 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Angola Kvanzası
1 RON180,05800 AOA
5 RON900,29000 AOA
10 RON1.800,58000 AOA
20 RON3.601,16000 AOA
50 RON9.002,90000 AOA
100 RON18.005,80000 AOA
250 RON45.014,50000 AOA
500 RON90.029,00000 AOA
1000 RON180.058,00000 AOA
2000 RON360.116,00000 AOA
5000 RON900.290,00000 AOA
10000 RON1.800.580,00000 AOA