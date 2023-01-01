1 ليو روماني إلى كوانزا أنغولي

تحويل RON إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

١ ron
١٨٠٫٩٣ aoa

1.00000 RON = 180.93400 AOA

Mid-market exchange rate at 13:22
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.074189.41611.467271.652590.964918.8084
1GBP1.1536711.2391103.1521.692671.906451.1131721.6976
1USD0.9310.807037183.24751.366051.538580.898317.5108
1INR0.01118370.009694430.012012410.01640950.0184820.01079070.210346

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / Angolan Kwanza
1 RON180.93400 AOA
5 RON904.67000 AOA
10 RON1809.34000 AOA
20 RON3618.68000 AOA
50 RON9046.70000 AOA
100 RON18093.40000 AOA
250 RON45233.50000 AOA
500 RON90467.00000 AOA
1000 RON180934.00000 AOA
2000 RON361868.00000 AOA
5000 RON904670.00000 AOA
10000 RON1809340.00000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / Romanian Leu
1 AOA0.00553 RON
5 AOA0.02763 RON
10 AOA0.05527 RON
20 AOA0.11054 RON
50 AOA0.27634 RON
100 AOA0.55269 RON
250 AOA1.38172 RON
500 AOA2.76343 RON
1000 AOA5.52687 RON
2000 AOA11.05374 RON
5000 AOA27.63435 RON
10000 AOA55.26870 RON