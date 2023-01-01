ألف ليو روماني إلى كوانزا أنغولي

تحويل RON إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

1000 ron
180933 aoa

1.00000 RON = 180.93300 AOA

Mid-market exchange rate at 13:23
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.074489.44111.467421.652670.964918.8057
1GBP1.1535411.2394103.1771.692771.906481.1130521.6937
1USD0.930750.806842183.24751.36581.538220.898117.5034
1INR0.01118050.009692090.012012410.01640650.01847770.01078830.210257

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / Angolan Kwanza
1 RON180.93300 AOA
5 RON904.66500 AOA
10 RON1809.33000 AOA
20 RON3618.66000 AOA
50 RON9046.65000 AOA
100 RON18093.30000 AOA
250 RON45233.25000 AOA
500 RON90466.50000 AOA
1000 RON180933.00000 AOA
2000 RON361866.00000 AOA
5000 RON904665.00000 AOA
10000 RON1809330.00000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / Romanian Leu
1 AOA0.00553 RON
5 AOA0.02763 RON
10 AOA0.05527 RON
20 AOA0.11054 RON
50 AOA0.27635 RON
100 AOA0.55269 RON
250 AOA1.38173 RON
500 AOA2.76346 RON
1000 AOA5.52692 RON
2000 AOA11.05384 RON
5000 AOA27.63460 RON
10000 AOA55.26920 RON