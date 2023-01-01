كوانزا أنغولي إلى فرنك سويسري

تحويل AOA إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
١٫٠٨ chf

1.00000 AOA = 0.00108 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 3:10 UTC
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AOA إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.0630588.39471.434641.658170.9571518.2159
1GBP1.1584111.23145102.3981.66191.920841.1087721.1015
1USD0.940650.812051183.1521.349551.559820.900417.1355
1INR0.01131290.009765860.012026210.01622990.01875860.01082840.206074

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / الفرنك السويسري
1 AOA0.00108 CHF
5 AOA0.00541 CHF
10 AOA0.01083 CHF
20 AOA0.02165 CHF
50 AOA0.05413 CHF
100 AOA0.10826 CHF
250 AOA0.27065 CHF
500 AOA0.54130 CHF
1000 AOA1.08261 CHF
2000 AOA2.16522 CHF
5000 AOA5.41305 CHF
10000 AOA10.82610 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Angolan Kwanza
1 CHF923.69500 AOA
5 CHF4618.47500 AOA
10 CHF9236.95000 AOA
20 CHF18473.90000 AOA
50 CHF46184.75000 AOA
100 CHF92369.50000 AOA
250 CHF230923.75000 AOA
500 CHF461847.50000 AOA
1000 CHF923695.00000 AOA
2000 CHF1847390.00000 AOA
5000 CHF4618475.00000 AOA
10000 CHF9236950.00000 AOA