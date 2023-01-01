كوانزا أنغولي إلى بيزو تشيلي

تحويل AOA إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

1000 aoa
1062 clp

1.00000 AOA = 1.06213 CLP

متوسط سعر صرف السوق عند 3:10 UTC
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AOA إلى CLP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 CLP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.0630588.39471.434641.658170.9571518.2159
1GBP1.1584111.23145102.3981.66191.920841.1087721.1015
1USD0.940650.812051183.1521.349551.559820.900417.1355
1INR0.01131290.009765860.012026210.01622990.01875860.01082840.206074

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / Chilean Peso
1 AOA1.06213 CLP
5 AOA5.31065 CLP
10 AOA10.62130 CLP
20 AOA21.24260 CLP
50 AOA53.10650 CLP
100 AOA106.21300 CLP
250 AOA265.53250 CLP
500 AOA531.06500 CLP
1000 AOA1062.13000 CLP
2000 AOA2124.26000 CLP
5000 AOA5310.65000 CLP
10000 AOA10621.30000 CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / Angolan Kwanza
1 CLP0.94150 AOA
5 CLP4.70752 AOA
10 CLP9.41504 AOA
20 CLP18.83008 AOA
50 CLP47.07520 AOA
100 CLP94.15040 AOA
250 CLP235.37600 AOA
500 CLP470.75200 AOA
1000 CLP941.50400 AOA
2000 CLP1883.00800 AOA
5000 CLP4707.52000 AOA
10000 CLP9415.04000 AOA