كوانزا أنغولي إلى دونغ فيتنامي

تحويل AOA إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
٢٩٬٢٢٨ vnd

1.00000 AOA = 29.22820 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 3:23 UTC
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AOA إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063288.39341.434741.659050.9570518.2175
1GBP1.1584811.23165102.3981.662051.92191.1087221.1038
1USD0.940550.811919183.1391.349451.560430.9001517.1346
1INR0.01131310.00976580.01202810.01623130.01876890.0108270.206096

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / Vietnamese Dong
1 AOA29.22820 VND
5 AOA146.14100 VND
10 AOA292.28200 VND
20 AOA584.56400 VND
50 AOA1461.41000 VND
100 AOA2922.82000 VND
250 AOA7307.05000 VND
500 AOA14614.10000 VND
1000 AOA29228.20000 VND
2000 AOA58456.40000 VND
5000 AOA146141.00000 VND
10000 AOA292282.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / Angolan Kwanza
1 VND0.03421 AOA
5 VND0.17107 AOA
10 VND0.34214 AOA
20 VND0.68427 AOA
50 VND1.71067 AOA
100 VND3.42135 AOA
250 VND8.55338 AOA
500 VND17.10675 AOA
1000 VND34.21350 AOA
2000 VND68.42700 AOA
5000 VND171.06750 AOA
10000 VND342.13500 AOA