Angola kvanzasından Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile AOA → VND çevirin

1.000 aoa
29.748 vnd

1,000 AOA = 29,75 VND

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Angola kvanzasından Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Angola kvanzası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Vietnam Dongu
1 AOA29,74820 VND
5 AOA148,74100 VND
10 AOA297,48200 VND
20 AOA594,96400 VND
50 AOA1.487,41000 VND
100 AOA2.974,82000 VND
250 AOA7.437,05000 VND
500 AOA14.874,10000 VND
1000 AOA29.748,20000 VND
2000 AOA59.496,40000 VND
5000 AOA148.741,00000 VND
10000 AOA297.482,00000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Angola Kvanzası
1 VND0,03362 AOA
5 VND0,16808 AOA
10 VND0,33615 AOA
20 VND0,67231 AOA
50 VND1,68077 AOA
100 VND3,36154 AOA
250 VND8,40385 AOA
500 VND16,80770 AOA
1000 VND33,61540 AOA
2000 VND67,23080 AOA
5000 VND168,07700 AOA
10000 VND336,15400 AOA