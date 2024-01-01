100 bin Vietnam dongundan Angola kvanzasına
Reel döviz kuru ile VND → AOA çevirin
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VND → AOA çevrim grafiği
1 VND = 0,03629 AOA
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|1 VND → AOA
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0366
|0,0391
|Düşük
|0,0361
|0,0361
|Ortalama
|0,0363
|0,0371
|Değişim
|-0.52%
|-0.33%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → AOA istatistikleri
VND → AOA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0366, en düşük 0,0361 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0363 oldu. VND → AOA kurundaki değişiklik -0.52 değerindeydi.
VND → AOA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0391, en düşük 0,0361 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0371 oldu. VND → AOA kurundaki değişiklik -0.33 değerindeydi.
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Vietnam dongundan Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Singapur Doları
- Türk Lirası
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Angola Kvanzası
|1000 VND
|36,28700 AOA
|2000 VND
|72,57400 AOA
|5000 VND
|181,43500 AOA
|10000 VND
|362,87000 AOA
|20000 VND
|725,74000 AOA
|50000 VND
|1.814,35000 AOA
|100000 VND
|3.628,70000 AOA
|200000 VND
|7.257,40000 AOA
|500000 VND
|18.143,50000 AOA
|1000000 VND
|36.287,00000 AOA
|2000000 VND
|72.574,00000 AOA
|5000000 VND
|181.435,00000 AOA
|Çevrim kurları Angola Kvanzası / Vietnam Dongu
|1 AOA
|27,55810 VND
|5 AOA
|137,79050 VND
|10 AOA
|275,58100 VND
|20 AOA
|551,16200 VND
|50 AOA
|1.377,90500 VND
|100 AOA
|2.755,81000 VND
|250 AOA
|6.889,52500 VND
|500 AOA
|13.779,05000 VND
|1000 AOA
|27.558,10000 VND
|2000 AOA
|55.116,20000 VND
|5000 AOA
|137.790,50000 VND
|10000 AOA
|275.581,00000 VND