2.000.000 Vietnam dongundan Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile VND → AOA çevirin

1,000₫ VND = 0,03629Kz AOA

01:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → AOA çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AOA
1 VND → AOASon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03660,0391
Düşük0,03610,0361
Ortalama0,03630,0371
Değişim-0.51%-0.32%
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1 VND → AOA istatistikleri

VND → AOA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0366, en düşük 0,0361 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0363 oldu. VND → AOA kurundaki değişiklik -0.51 değerindeydi.

VND → AOA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0391, en düşük 0,0361 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0371 oldu. VND → AOA kurundaki değişiklik -0.32 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - AOA tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5380,9441,3391.391,861,40234,628154,055
1 AUD0,6510,6140,871905,0570,91222,517100,174
1 EUR1,0591,62911,4181.474,261,48536,677163,175
1 SGD0,7471,1490,70511.039,671,04825,866115,074

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Angola Kvanzası
1000 VND36,28700 AOA
2000 VND72,57400 AOA
5000 VND181,43500 AOA
10000 VND362,87000 AOA
20000 VND725,74000 AOA
50000 VND1.814,35000 AOA
100000 VND3.628,70000 AOA
200000 VND7.257,40000 AOA
500000 VND18.143,50000 AOA
1000000 VND36.287,00000 AOA
2000000 VND72.574,00000 AOA
5000000 VND181.435,00000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Vietnam Dongu
1 AOA27,55810 VND
5 AOA137,79050 VND
10 AOA275,58100 VND
20 AOA551,16200 VND
50 AOA1.377,90500 VND
100 AOA2.755,81000 VND
250 AOA6.889,52500 VND
500 AOA13.779,05000 VND
1000 AOA27.558,10000 VND
2000 AOA55.116,20000 VND
5000 AOA137.790,50000 VND
10000 AOA275.581,00000 VND