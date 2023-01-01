5 Angola kvanzasından Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile AOA → VND çevirin

5 aoa
146 vnd

1.00000 AOA = 29.22280 VND

15:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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AOA → VND çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AOA → 0 VND
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.0568587.8621.426221.64760.968518.598
1GBP1.1549311.2206101.4751.64721.902881.1185521.4796
1USD0.946250.819269183.13571.34951.558970.9163517.5976
1INR0.01138150.00985460.012028510.01623250.01875210.01102230.211673

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Angola kvanzasından Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Angola kvanzası

AOA → USD

AOA → EUR

AOA → CAD

AOA → AUD

AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

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plane
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Vietnam Dongu
1 AOA29.22280 VND
5 AOA146.11400 VND
10 AOA292.22800 VND
20 AOA584.45600 VND
50 AOA1461.14000 VND
100 AOA2922.28000 VND
250 AOA7305.70000 VND
500 AOA14611.40000 VND
1000 AOA29222.80000 VND
2000 AOA58445.60000 VND
5000 AOA146114.00000 VND
10000 AOA292228.00000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Angola Kvanzası
1 VND0.03422 AOA
5 VND0.17110 AOA
10 VND0.34220 AOA
20 VND0.68440 AOA
50 VND1.71099 AOA
100 VND3.42198 AOA
250 VND8.55495 AOA
500 VND17.10990 AOA
1000 VND34.21980 AOA
2000 VND68.43960 AOA
5000 VND171.09900 AOA
10000 VND342.19800 AOA