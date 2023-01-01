كوانزا أنغولي إلى كرونة سويدية

تحويل AOA إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
١٣٫٤٤ sek

1.00000 AOA = 0.01344 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 3:20 UTC
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AOA إلى SEK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 SEK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.0631588.38921.434721.658840.957118.2142
1GBP1.1584111.23155102.391.661981.921591.1087221.0993
1USD0.94060.811985183.1391.34951.560310.9002517.1323
1INR0.01131360.009766590.01202810.01623190.01876740.01082830.206068

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / الكرونا السويدية
1 AOA0.01344 SEK
5 AOA0.06722 SEK
10 AOA0.13443 SEK
20 AOA0.26887 SEK
50 AOA0.67217 SEK
100 AOA1.34433 SEK
250 AOA3.36083 SEK
500 AOA6.72165 SEK
1000 AOA13.44330 SEK
2000 AOA26.88660 SEK
5000 AOA67.21650 SEK
10000 AOA134.43300 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / Angolan Kwanza
1 SEK74.38660 AOA
5 SEK371.93300 AOA
10 SEK743.86600 AOA
20 SEK1487.73200 AOA
50 SEK3719.33000 AOA
100 SEK7438.66000 AOA
250 SEK18596.65000 AOA
500 SEK37193.30000 AOA
1000 SEK74386.60000 AOA
2000 SEK148773.20000 AOA
5000 SEK371933.00000 AOA
10000 SEK743866.00000 AOA