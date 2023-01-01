10 كوانزا أنغولي إلى كرونة سويدية

تحويل AOA إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

١٠ aoa
٠٫١٢ sek

1.00000 AOA = 0.01240 SEK

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / الكرونا السويدية
1 AOA0.01240 SEK
5 AOA0.06199 SEK
10 AOA0.12397 SEK
20 AOA0.24795 SEK
50 AOA0.61987 SEK
100 AOA1.23974 SEK
250 AOA3.09935 SEK
500 AOA6.19870 SEK
1000 AOA12.39740 SEK
2000 AOA24.79480 SEK
5000 AOA61.98700 SEK
10000 AOA123.97400 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / Angolan Kwanza
1 SEK80.66230 AOA
5 SEK403.31150 AOA
10 SEK806.62300 AOA
20 SEK1613.24600 AOA
50 SEK4033.11500 AOA
100 SEK8066.23000 AOA
250 SEK20165.57500 AOA
500 SEK40331.15000 AOA
1000 SEK80662.30000 AOA
2000 SEK161324.60000 AOA
5000 SEK403311.50000 AOA
10000 SEK806623.00000 AOA