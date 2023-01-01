كوانزا أنغولي إلى دولار هونغ كونغ

تحويل AOA إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
٩٫٤١ hkd

1.00000 AOA = 0.00941 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 3:13 UTC
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AOA إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.06388.39161.434411.658220.9570518.2124
1GBP1.1586111.23155102.4071.661851.921141.1088521.1001
1USD0.940750.811985183.1531.34941.559940.9003517.133
1INR0.01131330.009764950.01202610.01622790.01875990.01082760.206042

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / دولار هونغ كونغ
1 AOA0.00941 HKD
5 AOA0.04703 HKD
10 AOA0.09407 HKD
20 AOA0.18814 HKD
50 AOA0.47035 HKD
100 AOA0.94070 HKD
250 AOA2.35175 HKD
500 AOA4.70350 HKD
1000 AOA9.40699 HKD
2000 AOA18.81398 HKD
5000 AOA47.03495 HKD
10000 AOA94.06990 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Angolan Kwanza
100 HKD10630.40000 AOA
200 HKD21260.80000 AOA
300 HKD31891.20000 AOA
500 HKD53152.00000 AOA
1000 HKD106304.00000 AOA
2000 HKD212608.00000 AOA
2500 HKD265760.00000 AOA
3000 HKD318912.00000 AOA
4000 HKD425216.00000 AOA
5000 HKD531520.00000 AOA
10000 HKD1063040.00000 AOA
20000 HKD2126080.00000 AOA