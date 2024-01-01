Ангольская кванза (AOA)
Название валюты
Ангольская кванза
Символ валюты
Kz
Обменный курс для AOA
|USD
|EUR
|CAD
|AUD
|SGD
|ZAR
|INR
|GBP
|Из AOA
|0.00112
|0.00103
|0.00154
|0.00167
|0.00151
|0.02044
|0.09405
|0.00087
|В AOA
|889.19200
|971.63500
|649.98000
|599.01300
|663.06500
|48.92370
|10.63280
|1154.34000
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