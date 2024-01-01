安哥拉寬紮 (AOA)

貨幣名稱

安哥拉寬紮

Kz

AOA 匯率

 USD EUR CAD AUD SGD ZAR INR GBP
從AOA0.00119 0.00111 0.00162 0.00182 0.00162 0.02232 0.09893 0.00095
至AOA842.99300 901.69300 616.55100 550.63500 618.88200 44.80950 10.10820 1052.80000

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比較匯率

安哥拉寬紮兌各國貨幣匯率