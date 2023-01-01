كوانزا أنغولي إلى تالا ساموي

تحويل AOA إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
٣٫٣٢ wst

1.00000 AOA = 0.00332 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 3:23 UTC
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AOA إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063288.39341.434741.659050.9570518.2175
1GBP1.1584811.23165102.3981.662051.92191.1087221.1038
1USD0.940550.811919183.1391.349451.560430.9001517.1346
1INR0.01131310.00976580.01202810.01623130.01876890.0108270.206096

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

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AOA إلى CAD

AOA إلى AUD

AOA إلى SGD

AOA إلى ZAR

AOA إلى INR

AOA إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / Samoan Tala
1 AOA0.00332 WST
5 AOA0.01661 WST
10 AOA0.03323 WST
20 AOA0.06646 WST
50 AOA0.16615 WST
100 AOA0.33229 WST
250 AOA0.83073 WST
500 AOA1.66145 WST
1000 AOA3.32290 WST
2000 AOA6.64580 WST
5000 AOA16.61450 WST
10000 AOA33.22900 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / Angolan Kwanza
1 WST300.94200 AOA
5 WST1504.71000 AOA
10 WST3009.42000 AOA
20 WST6018.84000 AOA
50 WST15047.10000 AOA
100 WST30094.20000 AOA
250 WST75235.50000 AOA
500 WST150471.00000 AOA
1000 WST300942.00000 AOA
2000 WST601884.00000 AOA
5000 WST1504710.00000 AOA
10000 WST3009420.00000 AOA