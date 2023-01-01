100 كوانزا أنغولي إلى تالا ساموي

تحويل AOA إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ aoa
٠٫٣٢ wst

1.00000 AOA = 0.00320 WST

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10.92911.35841.520451.3421519.000783.4320.796908
1 EUR1.076311.462051.636461.4445620.450589.79790.8578
1 CAD0.736160.68397311.119290.98803713.987661.41930.586652
1 AUD0.65770.6110750.8934210.88273212.496854.87320.524126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanzas

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / Samoan Tala
1 AOA0.00320 WST
5 AOA0.01601 WST
10 AOA0.03201 WST
20 AOA0.06402 WST
50 AOA0.16005 WST
100 AOA0.32010 WST
250 AOA0.80025 WST
500 AOA1.60050 WST
1000 AOA3.20101 WST
2000 AOA6.40202 WST
5000 AOA16.00505 WST
10000 AOA32.01010 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / Angolan Kwanza
1 WST312.40100 AOA
5 WST1562.00500 AOA
10 WST3124.01000 AOA
20 WST6248.02000 AOA
50 WST15620.05000 AOA
100 WST31240.10000 AOA
250 WST78100.25000 AOA
500 WST156200.50000 AOA
1000 WST312401.00000 AOA
2000 WST624802.00000 AOA
5000 WST1562005.00000 AOA
10000 WST3124010.00000 AOA