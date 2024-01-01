Angola kvanzasından Samoa talasına

Reel döviz kuru ile AOA → WST çevirin

1.000 aoa
3,25 wst

1,000 AOA = 0,003251 WST

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10,941,3771,5471,36218,86283,6090,803
1 EUR1,06411,4661,6471,44920,07188,9690,855
1 CAD0,7260,68211,1230,98813,69460,7030,583
1 AUD0,6460,6070,8910,8812,1954,0330,519

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Angola kvanzasından Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Angola kvanzası için en iyi döviz çiftleri

AOA → USD

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AOA → CAD

AOA → AUD

AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Samoa Talası
1 AOA0,00325 WST
5 AOA0,01625 WST
10 AOA0,03251 WST
20 AOA0,06501 WST
50 AOA0,16253 WST
100 AOA0,32507 WST
250 AOA0,81267 WST
500 AOA1,62533 WST
1000 AOA3,25066 WST
2000 AOA6,50132 WST
5000 AOA16,25330 WST
10000 AOA32,50660 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Angola Kvanzası
1 WST307,62900 AOA
5 WST1.538,14500 AOA
10 WST3.076,29000 AOA
20 WST6.152,58000 AOA
50 WST15.381,45000 AOA
100 WST30.762,90000 AOA
250 WST76.907,25000 AOA
500 WST153.814,50000 AOA
1000 WST307.629,00000 AOA
2000 WST615.258,00000 AOA
5000 WST1.538.145,00000 AOA
10000 WST3.076.290,00000 AOA