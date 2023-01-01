250 Angola kvanzasından Samoa talasına
Reel döviz kuru ile AOA → WST çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Angola kvanzasından Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Samoa Talası / Angola Kvanzası
|1 WST
|298.84700 AOA
|5 WST
|1494.23500 AOA
|10 WST
|2988.47000 AOA
|20 WST
|5976.94000 AOA
|50 WST
|14942.35000 AOA
|100 WST
|29884.70000 AOA
|250 WST
|74711.75000 AOA
|500 WST
|149423.50000 AOA
|1000 WST
|298847.00000 AOA
|2000 WST
|597694.00000 AOA
|5000 WST
|1494235.00000 AOA
|10000 WST
|2988470.00000 AOA