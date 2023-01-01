50 Samoa talasından Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile WST → AOA çevirin

50 wst
15.054,15 aoa

1.00000 WST = 301.08300 AOA

21:17 UTC'deki reel piyasa kuru
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WST → AOA çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 WST → 0 AOA
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86661.057287.78461.434411.64340.9676518.4156
1GBP1.1539311.21995101.2991.655231.896391.1166121.2506
1USD0.94590.819706183.0351.35681.554480.915317.4192
1INR0.01139150.009871810.012043110.01634010.01872080.01102310.209781

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Samoa talasından Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Samoa talası

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Çevrim kurları Samoa Talası / Angola Kvanzası
1 WST301.08300 AOA
5 WST1505.41500 AOA
10 WST3010.83000 AOA
20 WST6021.66000 AOA
50 WST15054.15000 AOA
100 WST30108.30000 AOA
250 WST75270.75000 AOA
500 WST150541.50000 AOA
1000 WST301083.00000 AOA
2000 WST602166.00000 AOA
5000 WST1505415.00000 AOA
10000 WST3010830.00000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Samoa Talası
1 AOA0.00332 WST
5 AOA0.01661 WST
10 AOA0.03321 WST
20 AOA0.06643 WST
50 AOA0.16607 WST
100 AOA0.33213 WST
250 AOA0.83033 WST
500 AOA1.66067 WST
1000 AOA3.32134 WST
2000 AOA6.64268 WST
5000 AOA16.60670 WST
10000 AOA33.21340 WST