كوانزا أنغولي إلى روبية موريشية

تحويل AOA إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
٥٣٫٩٤ mur

1.00000 AOA = 0.05394 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 3:17 UTC
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AOA إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063188.39781.43461.65850.9571518.2138
1GBP1.1584811.23155102.4051.661921.921291.1088421.0998
1USD0.94060.811985183.1511.349451.560060.900317.1327
1INR0.01131250.009765180.012026310.01622890.01876180.01082730.206043

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / Mauritian Rupee
1 AOA0.05394 MUR
5 AOA0.26971 MUR
10 AOA0.53942 MUR
20 AOA1.07883 MUR
50 AOA2.69708 MUR
100 AOA5.39417 MUR
250 AOA13.48543 MUR
500 AOA26.97085 MUR
1000 AOA53.94170 MUR
2000 AOA107.88340 MUR
5000 AOA269.70850 MUR
10000 AOA539.41700 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Angolan Kwanza
1 MUR18.53850 AOA
5 MUR92.69250 AOA
10 MUR185.38500 AOA
20 MUR370.77000 AOA
50 MUR926.92500 AOA
100 MUR1853.85000 AOA
250 MUR4634.62500 AOA
500 MUR9269.25000 AOA
1000 MUR18538.50000 AOA
2000 MUR37077.00000 AOA
5000 MUR92692.50000 AOA
10000 MUR185385.00000 AOA