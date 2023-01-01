500 كوانزا أنغولي إلى روبية موريشية

تحويل AOA إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ aoa
٢٦٫١٢ mur

1.00000 AOA = 0.05224 MUR

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10.92911.35841.520451.3421519.000783.4320.796908
1 EUR1.076311.462051.636461.4445620.450589.79790.8578
1 CAD0.736160.68397311.119290.98803713.987661.41930.586652
1 AUD0.65770.6110750.8934210.88273212.496854.87320.524126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanzas

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / Mauritian Rupee
1 AOA0.05224 MUR
5 AOA0.26121 MUR
10 AOA0.52243 MUR
20 AOA1.04486 MUR
50 AOA2.61214 MUR
100 AOA5.22428 MUR
250 AOA13.06070 MUR
500 AOA26.12140 MUR
1000 AOA52.24280 MUR
2000 AOA104.48560 MUR
5000 AOA261.21400 MUR
10000 AOA522.42800 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Angolan Kwanza
1 MUR19.14140 AOA
5 MUR95.70700 AOA
10 MUR191.41400 AOA
20 MUR382.82800 AOA
50 MUR957.07000 AOA
100 MUR1914.14000 AOA
250 MUR4785.35000 AOA
500 MUR9570.70000 AOA
1000 MUR19141.40000 AOA
2000 MUR38282.80000 AOA
5000 MUR95707.00000 AOA
10000 MUR191414.00000 AOA