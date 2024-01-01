ألف روبية موريشية إلى كوانزا أنغولي

تحويل MUR إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

1,000 mur
18,095 aoa

1.00000 MUR = 18.09500 AOA

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Angolan Kwanza
1 MUR18.09500 AOA
5 MUR90.47500 AOA
10 MUR180.95000 AOA
20 MUR361.90000 AOA
50 MUR904.75000 AOA
100 MUR1809.50000 AOA
250 MUR4523.75000 AOA
500 MUR9047.50000 AOA
1000 MUR18095.00000 AOA
2000 MUR36190.00000 AOA
5000 MUR90475.00000 AOA
10000 MUR180950.00000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / Mauritian Rupee
1 AOA0.05526 MUR
5 AOA0.27632 MUR
10 AOA0.55264 MUR
20 AOA1.10528 MUR
50 AOA2.76319 MUR
100 AOA5.52638 MUR
250 AOA13.81595 MUR
500 AOA27.63190 MUR
1000 AOA55.26380 MUR
2000 AOA110.52760 MUR
5000 AOA276.31900 MUR
10000 AOA552.63800 MUR