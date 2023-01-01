كوانزا أنغولي إلى زلوتي بولندي

تحويل AOA إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
٥٫٢٢ pln

1.00000 AOA = 0.00522 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 3:19 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

AOA إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 PLN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.0630588.39581.434691.658680.9570518.2128
1GBP1.1584111.2315102.4031.662031.921521.1086621.0988
1USD0.94070.812018183.1531.34961.560310.9002517.1326
1INR0.01131280.009765350.01202610.01623030.01876430.01082640.206037

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

AOA إلى USD

AOA إلى EUR

AOA إلى CAD

AOA إلى AUD

AOA إلى SGD

AOA إلى ZAR

AOA إلى INR

AOA إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Angolan Kwanza / الزلوتي البولندي
1 AOA0.00522 PLN
5 AOA0.02609 PLN
10 AOA0.05218 PLN
20 AOA0.10436 PLN
50 AOA0.26089 PLN
100 AOA0.52178 PLN
250 AOA1.30444 PLN
500 AOA2.60888 PLN
1000 AOA5.21776 PLN
2000 AOA10.43552 PLN
5000 AOA26.08880 PLN
10000 AOA52.17760 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Angolan Kwanza
1 PLN191.65300 AOA
5 PLN958.26500 AOA
10 PLN1916.53000 AOA
20 PLN3833.06000 AOA
50 PLN9582.65000 AOA
100 PLN19165.30000 AOA
250 PLN47913.25000 AOA
500 PLN95826.50000 AOA
1000 PLN191653.00000 AOA
2000 PLN383306.00000 AOA
5000 PLN958265.00000 AOA
10000 PLN1916530.00000 AOA