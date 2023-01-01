10 زلوتي بولندي إلى كوانزا أنغولي

تحويل PLN إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

١٠ pln
٢٬٠١٧٫٢١ aoa

1.00000 PLN = 201.72100 AOA

Mid-market exchange rate at 05:34
تتبع سعر الصرف
Wise

40+ currencies in one account

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867651.0734589.30031.465851.649680.96318.7333
1GBP1.1525411.23715102.9191.689391.901261.1098921.5901
1USD0.931550.808309183.191.365551.536810.897117.4515
1INR0.01119820.009716430.012020710.01641480.01847350.01078370.209779

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for زلالة بولندية

PLN إلى USD

PLN إلى EUR

PLN إلى GBP

PLN إلى INR

PLN إلى CHF

PLN إلى KRW

PLN إلى NOK

PLN إلى CZK

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Angolan Kwanza
1 PLN201.72100 AOA
5 PLN1008.60500 AOA
10 PLN2017.21000 AOA
20 PLN4034.42000 AOA
50 PLN10086.05000 AOA
100 PLN20172.10000 AOA
250 PLN50430.25000 AOA
500 PLN100860.50000 AOA
1000 PLN201721.00000 AOA
2000 PLN403442.00000 AOA
5000 PLN1008605.00000 AOA
10000 PLN2017210.00000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / الزلوتي البولندي
1 AOA0.00496 PLN
5 AOA0.02479 PLN
10 AOA0.04957 PLN
20 AOA0.09915 PLN
50 AOA0.24787 PLN
100 AOA0.49573 PLN
250 AOA1.23933 PLN
500 AOA2.47867 PLN
1000 AOA4.95733 PLN
2000 AOA9.91466 PLN
5000 AOA24.78665 PLN
10000 AOA49.57330 PLN