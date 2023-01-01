5 زلوتي بولندي إلى كوانزا أنغولي

تحويل PLN إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

5 pln
1008.71 aoa

1.00000 PLN = 201.74200 AOA

Mid-market exchange rate at 05:35
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.073489.30151.465671.649730.9628518.7324
1GBP1.152611.23725102.9331.68941.901561.1097921.5919
1USD0.93160.808244183.1951.365451.536920.8970517.4515
1INR0.0111980.009715060.0120210.01641260.01847380.01078250.209766

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Angolan Kwanza
1 PLN201.74200 AOA
5 PLN1008.71000 AOA
10 PLN2017.42000 AOA
20 PLN4034.84000 AOA
50 PLN10087.10000 AOA
100 PLN20174.20000 AOA
250 PLN50435.50000 AOA
500 PLN100871.00000 AOA
1000 PLN201742.00000 AOA
2000 PLN403484.00000 AOA
5000 PLN1008710.00000 AOA
10000 PLN2017420.00000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / الزلوتي البولندي
1 AOA0.00496 PLN
5 AOA0.02478 PLN
10 AOA0.04957 PLN
20 AOA0.09914 PLN
50 AOA0.24784 PLN
100 AOA0.49568 PLN
250 AOA1.23921 PLN
500 AOA2.47842 PLN
1000 AOA4.95683 PLN
2000 AOA9.91366 PLN
5000 AOA24.78415 PLN
10000 AOA49.56830 PLN