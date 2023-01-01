كوانزا أنغولي إلى روبية سريلانكي

تحويل AOA إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 aoa
390.19 lkr

1.00000 AOA = 0.39019 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 3:16 UTC
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AOA إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063188.40951.434651.658370.9570518.2136
1GBP1.1584811.23155102.4181.661981.921141.1087221.0995
1USD0.940650.811985183.1621.34951.559940.9002517.1325
1INR0.0113110.009763890.012024710.01622740.01875790.01082530.206014

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / روبية سريلانكية
1 AOA0.39019 LKR
5 AOA1.95097 LKR
10 AOA3.90194 LKR
20 AOA7.80388 LKR
50 AOA19.50970 LKR
100 AOA39.01940 LKR
250 AOA97.54850 LKR
500 AOA195.09700 LKR
1000 AOA390.19400 LKR
2000 AOA780.38800 LKR
5000 AOA1950.97000 LKR
10000 AOA3901.94000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Angolan Kwanza
1 LKR2.56283 AOA
5 LKR12.81415 AOA
10 LKR25.62830 AOA
20 LKR51.25660 AOA
50 LKR128.14150 AOA
100 LKR256.28300 AOA
250 LKR640.70750 AOA
500 LKR1281.41500 AOA
1000 LKR2562.83000 AOA
2000 LKR5125.66000 AOA
5000 LKR12814.15000 AOA
10000 LKR25628.30000 AOA