Angola kvanzasından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile AOA → LKR çevirin

1.000 aoa
354,55 lkr

1,000 AOA = 0,3546 LKR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10,941,3771,5471,36218,86283,6090,803
1 EUR1,06411,4661,6471,44920,07188,9690,855
1 CAD0,7260,68211,1230,98813,69460,7030,583
1 AUD0,6460,6070,8910,8812,1954,0330,519

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Angola kvanzasından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Angola kvanzası için en iyi döviz çiftleri

AOA → USD

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AOA → AUD

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AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Sri Lanka Rupisi
1 AOA0,35455 LKR
5 AOA1,77277 LKR
10 AOA3,54554 LKR
20 AOA7,09108 LKR
50 AOA17,72770 LKR
100 AOA35,45540 LKR
250 AOA88,63850 LKR
500 AOA177,27700 LKR
1000 AOA354,55400 LKR
2000 AOA709,10800 LKR
5000 AOA1.772,77000 LKR
10000 AOA3.545,54000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Angola Kvanzası
1 LKR2,82045 AOA
5 LKR14,10225 AOA
10 LKR28,20450 AOA
20 LKR56,40900 AOA
50 LKR141,02250 AOA
100 LKR282,04500 AOA
250 LKR705,11250 AOA
500 LKR1.410,22500 AOA
1000 LKR2.820,45000 AOA
2000 LKR5.640,90000 AOA
5000 LKR14.102,25000 AOA
10000 LKR28.204,50000 AOA