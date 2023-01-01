250 Angola kvanzasından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile AOA → LKR çevirin

250 aoa
97,09 lkr

1.00000 AOA = 0.38836 LKR

14:55 UTC'deki reel piyasa kuru
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AOA → LKR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AOA → 0 LKR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.056587.82481.425541.646410.968118.6073
1GBP1.1549311.22015101.4291.646351.901431.1180921.4895
1USD0.94650.819571183.12811.34931.558360.916317.6122
1INR0.01138630.009859140.012029610.01623160.01874650.01102270.211868

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Angola kvanzasından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Angola kvanzası

AOA → USD

AOA → EUR

AOA → CAD

AOA → AUD

AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

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plane
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Sri Lanka Rupisi
1 AOA0.38836 LKR
5 AOA1.94178 LKR
10 AOA3.88355 LKR
20 AOA7.76710 LKR
50 AOA19.41775 LKR
100 AOA38.83550 LKR
250 AOA97.08875 LKR
500 AOA194.17750 LKR
1000 AOA388.35500 LKR
2000 AOA776.71000 LKR
5000 AOA1941.77500 LKR
10000 AOA3883.55000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Angola Kvanzası
1 LKR2.57496 AOA
5 LKR12.87480 AOA
10 LKR25.74960 AOA
20 LKR51.49920 AOA
50 LKR128.74800 AOA
100 LKR257.49600 AOA
250 LKR643.74000 AOA
500 LKR1287.48000 AOA
1000 LKR2574.96000 AOA
2000 LKR5149.92000 AOA
5000 LKR12874.80000 AOA
10000 LKR25749.60000 AOA